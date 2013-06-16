وصول 8 متهمين بالاعتداء على الاتحادية للجنايات وسط حراسة مشددة

وصل إلى مقر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الثوار المتهمين بالإعتداء على رجال الشرطة المكلفين بحراسة قصر الاتحادية الرئاسي خلال أحداث العنف التي وقعت في 12 يناير الماضي. لنظر جلسة النطق بالحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو.

حضر 5 متهمون وسط حراسة أمنية مشدده ، وتم ايداعهم قفص الاتهام ، وهم عنتر نجيب دغيش، وعمرو أحمد عبد الحميد، ورجب عبد الستار محمد، ومحمد السيد محمد، ومحمد عبد الحافظ محمد، محبوسين، في حين يحاكم 3 متهمين غيابيا هاربين وهم وائل عبد الحميد تمام، وعمرو علاء عبد الدايم ، ومحمود أحمد عطية.

كانت النيابة قد وجهت للمتهم الأول محمود أحمد عطية وشهرته “محمود المظلوم” بالشروع في قتل الملازم عبدالله السيسي عمدًا، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته، قاصدًا بذلك قتله، فأحدث به العديد من الإصابات في عينه اليمنى وذراعه اليمنى.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين استخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن، هم الملازم السيسي و 6 مجندين من قوات تأمين الاتحادية، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدى “المتهمين” عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، فأحدثوا بهم العديد من الإصابات .

كما قام المتهمين باستخدموا القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم، وكانوا حاملين في ذلك أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاحالة الواردة بقرار الاتهام .

وفى الجلسة الماضية أنكر المتهمون الاتهامات، وطلب الدفاع ببرائتهم جميعًا عما اسند اليهم استنادا لبطلان إجراءات القبض والتفتيش، حيث قيام رجال الشرطة بالقاء القبض عليهم في منازلهم وليس في موقع الجريمة، ودفعوا ببطلان تحريات المباحث لعدم وجود أي شاهد اثبات بالقضية يثبت إرتكاب التهم المنسوبة اليهم أو شاهد واقعة الاعتداء على رجال الشرطة او قصر الاتحادية .

وانتهى الدفاع أن أوراق القضية احتوت على مفاجاة، تتمثل في قيام النيابة العامة بعرض المتهمين المحبوسين على المجني عليهم من رجال الشرطة الذين اكدوا بأنهم ليسوا من المتهمين الذين تعدوا عليهم بالضرب واحدثوا اصابتهم.