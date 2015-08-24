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تجديد حبس متهم 15 يومًا للتحقيق في اتهامه بالإتجار في البانجو بسوهاج‎

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تجديد حبس متهم 15 يومًا للتحقيق في اتهامه بالإتجار في البانجو بسوهاج‎ تجديد حبس متهم 15 يومًا للتحقيق في اتهامه بالإتجار في البانجو بسوهاج‎

أرشيفية

قررت محكمة جنح مركز سوهاج تجديد حبس المتهم “محمود ع- م” عامل ومقيم بدائرة المركز 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار فى البانجو بدائرة المركز.

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى البانجو بدائرة المركز وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 15 لفافة من البانجو المخدر. وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.

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