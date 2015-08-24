محافظ السويس يتفقد طرق الادبية والسخنة والزعفرانة

قام اللواء العربي السروي، محافظ السويس، بتفقد طريق الأدبية للوقوف علي أعمال الصيانة والترميم والرصف، مؤكدًا علي مدير عام هيئة الطرق والكباري سرعة ترميم وإصلاح الطريق عند رأس الأدبية لحين استكمال رصف وتطوير الطريق.

وتفقد المحافظ طريق السخنة، الذي يتم تطويره بطول 44 كيلو متر وبعرض 12 مترًا لكل اتجاه، بداية من من ميدان الأدبية وحتي كمين سوميد بالسخنة، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتفقد المحافظ أيضا أعمال إنشاء عداية مخرات السيول الطريق أمام شركة سوميد، والتي تصرف المياه القادمة من جبل عتاقة في اتجاه مخر السيول بالمنطقة.

وقام اللواء العربي السروي بتفقد إنشاء الطريق الجديد السخنة الزعفرانة ضمن الخطة القومية للطرق التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبدأ من مدخل القطامية السويس مرورا بجبل الجلاله بطول 82 كيلو متر وبعرض 24 مترا للأتجاهين والذي ينشأ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي سيخدم جامعة الملك عبد الله والمشروعات والقري السياحية التي ستقام بالمنطقة .

رافق المحافظ في الجولة نور الصباح أحمد، رئيس الادارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري للسويس وجنوب سيناء، ومني السويفي مدير عام الطرق والنقل ومهندسي الهيئة وشركة المقاولون العرب.