الفاصوليا السوداء تحافظ على العظام وتضبط معدلات السكر

كشفت دراسة علمية حديثة أن الفاصوليا السوداء مثل غيرها من البقوليات كالفول والبازلاء والعدس، لكنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين والألياف، كما أنها تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان.

وتحتوى الفاصوليا السوداء على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل السابونين، الانثوسيانين، كايمبفيرول، وكيرسيتين، والتى تحتوى على خصائص مضادة للأكسدة.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today"، أن الكالسيوم والفوسفور فى الفاصوليا السوداء هم أهم عنصرين فى بنية العظام، بينما الحديد والزنك يلعبان أدواراً حاسمة فى الحفاظ على قوة ومرونة العظام والمفاصل.

وقد أظهرت الدراسات أن مرضى السكرى من النوع الأول الذين يتناولون الفاصوليا السوداء الغنية بالألياف لديهم مستويات قليلة من السكر فى الدم وتحسنت لديهم مستويات الدهون ومستويات الانسولين.

وأضاف الباحثون أن البقوليات من أفضل الأطعمة لصحة القلب والشرايين كما إنها تقلل من ضغط الدم المرتفع.

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