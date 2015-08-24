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الجنايات تحيل 5 متهمين بقضية ألتراس ربعاوى إلى فضيلة المفتى

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الجنايات تحيل 5 متهمين بقضية ألتراس ربعاوى إلى فضيلة المفتى الجنايات تحيل 5 متهمين بقضية ألتراس ربعاوى إلى فضيلة المفتى
أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد ناجى
>شحاتة، 5 من عناصر الخلية الإرهابية المعروفة باسم "ألتراس ربعاوى" والمتهمين بتنفيذ عمليات عنف، إلى فضيلة المفتى مع تحديد جلسة 3 أكتوبر للنطق بالحكم عليهم وعلى باقى المتهمين، والمتهمان المحالان هما: "مصطفى حمدى" و"مصعب عبد الرحمن"، جاء القرار بعد أن أغلقت المحكمة باب المرافعة فى الدعوى.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمًا بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى"، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة.

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