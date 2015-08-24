سكولز: حتى لو بينه وبين فان جال شيئا.. لماذا لا يتعاقد يونايتد مع هذا اللاعب؟

يرى بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق أن فريقه حاليا يحتاج لمهاجم ثان بجوار القائد واين روني.

وقال سكولز لقناة (بي تي سبورت):"مركز المهاجم الصريح يعتبر أولوية لأن عدد الأهداف التي يسجلها الفريق حاليا ليست كافية".

وأضاف "الفريق يحتاج لأكثر من مهاجم واحد. يمتلك حاليا تشيتشاريتو والصاعد جيمس ويلسون، الذي يعتبر لاعبا جيدا، لكنه لم يثبت نفسه حين حصل على الفرصة الموسم الماضي".

وأردف "الفريق فقد هذا العام مهاجمين ممتازين هما راداميل فالكاو وروبن فان بيرسي. أتسائل، لماذا لا يحاولون انتداب زلاتان إبراهيموفيتش هذا العام؟"

وتابع "لا أهتم إن كان بينه وبين فان جال مشاكل في الماضي، طالما أنه يسجل أهدافا".

وسجل يونايتد هدفين في أول 3 مباريات له في الدوري حصد خلالها 7 نقاط ولم تهتز شباكه حتى الآن.