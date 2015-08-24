5 لاعبين خطفهم تشيلسي في اللحظة الأخيرة.. عن بيدرو وفيالي وروبن وصلاح

هناك صحيفة تصدر نسختين يوميا واحدة للقارئ الاسكتلندي والثانية للقارئ البريطاني. في يوم واحد أعلنت عبر نسختها الاسكتلندية انتقال جيانلوكا فيالي إلى رينجرز وفي نسختها البريطانية قالت إنه وقع لتشيلسي!

مفاوضات مانشستر يونايتد مع بيدرو بعدما طالت دخل تشيلسي في الثانية الأخيرة وخطف بيدرو وضمه من برشلونة في مفاوضات استغرقت يوم واحد، فهو يعرف ما يفعله لأنه قديم في تلك اللعبة.

ويقدم FilGoal.com تقريرا أبرزته شبكة بليتشر ريبورت عن أشهر 5 لاعبين خطفهم تشيلسي في سوق الانتقالات بخلاف بيدرو رودريجز.

فيالي

كان عقد فيالي على وشك الانتهاء مع يوفنتوس والنادي الإيطالي لا ينوي تجديده. هناك وجهة من اثنين للنجم الأصلع إما بارما أو رينجرز.

رينجرز كان على وشك الفوز بالصفقة، وقد سافر مدربه ورئيسه إلى إيطاليا واجتمعا باللاعب وخرجا ليعلنان "نظن أننا انتصرنا على بارما في السباق".

لكن بعد أيام كان فيالي يتألق مع يوفنتوس ويقوده للفوز بدوري الأبطال في 1996، هنا وقبل ساعات من عملية توقيعه لرينجرز دخل تشيلسي الخطف وفاز بالسباق.

هناك صحيفة تصدر نسختين يوميا واحدة للقارئ الاسكتلندي والثانية للقارئ البريطاني. في يوم واحد أعلنت عبر نسختها الاسكتلندية انتقال جيانلوكا فيالي إلى رينجرز وفي نسختها البريطانية قالت إنه وقع لتشيلسي!

طبعا النسخة البريطانية كانت الأحدث.

روبن

قال والد آريين روبن سنة 2004: "ابني لن يلعب إلا لمانشستر يونايتد. لو لم يستطع النادي الإنجليزي ضمه فهو يفضل البقاء في أيندهوفن على الانتقال إلى أي مكان أخر. إما ملعب أولد ترافورد أو لا لأي ناد أخر".

طبعا الكل يعلم أن روبن حين زار ملعب أولد ترافورد كان يرتدي قميص تشيلسي وليس مانشستر يونايتد.

روبن صاحب الـ19 عاما وقتها طار إلى مانشستر واجتمع مع مدرب الفريق آنذاك أليكس فيرجسون. لكن ماذا حدث في النهاية؟

جاء جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي وبأموال مالك النادي رومان أبراموفيتش انتصر البلوز في السباق.

ميكيل

هنا صفقة على الطريقة المصرية. مانشستر يونايتد اتفق مع النادي النرويجي على ضم اللاعب. وتشيلسي اتفق مع اللاعب ووكيله وممثليه.

خرج رئيس مانشستر يونايتد عبر قناة النادي يحمل عقدا ويقول إنه وقع مع ميكيل.

هذا العقد اختفى في النهاية، وظهر اللاعب مرتديا القميص الأزرق.

ويليان

سافر ويليان متجها من معقل نادي شاختار دونتسك إلى إنجلترا للتفاوض مع ليفربول.

بعد يوم واحد كان في مدينة لندن ليجري ويليان الكشف الطبي مع نادي توتنام.

وبعد ساعات وجد العالم الموقع الرسمي لتشيلسي يعلن التعاقد مع ويليان دون الحاجة طبعا لإجراء الفحص الطبي لأنه كان قد أتمه في توتنام!

صلاح

يقول محمد صلاح: "مفاوضات ليفربول استمرت لشهرين ونصف. لم نصل لاتفاق. ظهر تشيلسي وانتهى كل شيء".