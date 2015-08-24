مقتل وإصابة 14 جنديا عراقيا فى هجوم لـ"داعش" على ثكنة عسكرية بالأنبار

لقى ثمانية جنود عراقيين مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح فى سلسلة تفجيرات بسيارات ملغومة نفذها تنظيم "داعش" بثكنة عسكرية فى محافظة الأنبار.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى عن مسئول أمنى عراقى قوله اليوم الاثنين أن الثكنة المستهدفة غربى الرمادى تضم فرقا من الجيش والشرطة ووحدات أبناء العشائر السنية فى المحافظة، مضيفا أن الهجوم تم بواسطة ثلاث عربات مفخخة، بينها شاحنة لنقل الوقود.

وكان الجيش العراقى قد أعلن أمس فى بيان أن طيرانه استهدف مواقع تابعة للتنظيم شمال وغرب العراق فى إطار ضربات نوعية، من بينها ضربة جوية استهدفت اجتماعا لعناصر من داعش فى بلدة تلعفر.

على الصعيد ذاته أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين مقتل 12 عنصرا من تنظيم داعش بقصف لطائرات التحالف الدولى جنوب كركوك 250 كم شمال بغداد.

وقال المصدر أن طيران التحالف الدولى شن غارات على مواقع تنظيم داعش فى قرى الدبج وتل بصل والزركة فى جنوب غرب قضاء داقوق جنوبى كركوك ما أسفر عن مقتل 12 من عناصر التنظيم وجرح 33 اخرين وتدمير عدد من الياتهم.

من جهة أخرى أكدت مصادر محلية فى قضاء الحويجة اليوم أن عناصر داعش اختطفوا 35 شابا من اهالى قرى طريق كركوك وحويجة بتهمة التنسيق مع القوات الأمنية العراقية وتشكيل خلايا لمحاربة التنظيم.

وقالت المصادر أن عناصر داعش داهموا قرى بطمه والشجرة وطريق كركوك واقتادوا 35 شابا من الرافضين لوجود داعش ومن عناصر الصحوات والأمن والموظفين السابقين ونقلوهم إلى جهة مجهولة.

من جهته أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، مقتل 11 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى، وتدمير منظومة مراقبة للتنظيم شرقى مدينة الرمادى.

وقال جودت- فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الاثنين- أن قوة من لواء "المغاوير" التابع لقيادة الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش"، وتدمير دراجة نارية أثناء محاولة اقتحام خط الصد فى منطقة حصيبة شرق الرمادى.

وأضاف جودت أن "قوة من " لواء الرد السريع الأول" قتلت ستة عناصر ينتمون للتنظيم، بعد محاصرتهم داخل وكر فى منطقة حصيبة.

وأعلن مصدر فى فرقة التدخل السريع الأولى بمحافظة الأنبار العراقية فى وقت سابق أن قوة من الجيش قتلت خمسة عناصر من تنظيم "داعش" شرق مدينة الرمادى.

جدير بالذكر أن المغاوير هو نوع محدد من قوات النخبة من المشاة أو القوات الخاصة، المتخصصة فى عمليات الإنزال الجوى، والهبوط المظلى، وغيرها من التقنيات المشابهة.

>