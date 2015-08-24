الجيش الجزائرى يلقى القبض على 100 مهرب فى يومين

تمكنت عناصر الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى بالقطاعات العملياتية لكل من عين قزام وتلمسان والطارف وتبسة خلال الـ 24 ساعة الماضية من توقيف أكثر من 100 مهرب واستعادة معدات وكميات من المواد كان سيتم تهريبها عبر العديد من المعابر الحدودية للجزائر .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطنى الجزائرية اليوم الاثنين أنه فى إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت قوة للجيش الوطنى الشعبى بالقطاع العملياتى لعين قزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة امس 110 مهرب خلال دورية قرب الحدود بتيريرين .

وقال البيان إنه تم خلال هذه العملية مصادرة سيارتين رباعيتى الدفع و58 جهاز كشف عن المعادن و15 مطرقة ضاغطة ومولدين كهربائيين و 608 جرامات من مادة الديناميت واربعة هواتف نقالة وميزان ومبالغ مالية كبيرة .

كما أوقفت قوة أخرى من القطاع العملياتى لولاية تمنراست - حسب البيان - اثين من المهربين وصادرت شاحنتين حملتين ب2960 لترا من الوقود كانت موجهة للتهريب .

وأشار البيان إلى أن عناصر حرس الحدود لباب العسة بالقطاع العملياتى لولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية حجزت 5550 لترا من الوقود بالإضافة إلى 140 كجم من الكيف المعالج.

أما فى إقليم الناحية العسكرية الخامسة فقد أوقف عناصر حرس الشواطئ للقالة بالقطاع العملياتى لولاية الطارف اثنين من المهربين بحوزتهما مرجان وجهازين جبى بى إس للتحديد الأماكن عن طريق الأقمار الصناعية وتجهيزات للصيد كما أحبطت عناصر حرس الحدود لبئر العاتر بالقطاع العملياتى لولاية تبسة محاولة تهريب 440 كاميرا مراقبة .