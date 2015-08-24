بايرن: التعاقد مع دي بروين؟ لا نرغب به منذ فترة طويلة

أكد ماركوس هورويك المدير الإعلامي لنادي بايرن ميونيخ أن الأخير لا يرغب بأي حال من الأحوال في التعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين.

واقترب اللاعب الدولي الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي من الانتقال لمانشستر سيتي الإنجليزي من ناديه فولفسبورج مقابل 50.4 مليون جنيه إسترليني وفقا لشبكة (سكاي سبورتس).

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة النادي البافاري في التعاقد مع لاعب تشيلسي السابق.

وقال هورويك لشبكة (إس.أي.دي):"بالتأكيد لن نقوم بشيء حول التعاقد مع دي بروين".

وأضاف "الإدارة قررت ذلك منذ فترة طويلة".