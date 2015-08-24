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بيدرو: حزين لمغادرة برشلونة ' الأفضل ' .. وخاطرت بالانتقال لتشيلسي

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بيدرو: حزين لمغادرة برشلونة ' الأفضل ' .. وخاطرت بالانتقال لتشيلسي بيدرو: حزين لمغادرة برشلونة ' الأفضل ' .. وخاطرت بالانتقال لتشيلسي

أكد بيدرو رودريجيز لاعب تشيلسي الإنجليزي الجديد أنه حزين لمغادرة ناديه الذي ظهر معه برشلونة الإسباني.

وصرح بيدرو بأنه فضل الرحيل عن الفريق وأخذ مخاطرة اللعب بناد أخر عن الاستسلام للجلوس احتياطيا في ظل اعتماد مدرب البلوجرانا لويس إنريكي على الثلاثي ليونيل ميسي، نيمار، ولويس سواريز.

وقال بيدرو أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بتوديعه في برشلونة:"لم يكن الأمر متعلقا بالمال. بل كان بسبب الحاجة للعب بشكل أساسي".

وأضاف "حزين للرحيل عن برشلونة. كان بإمكاني البقاء، هذا ما كان يريده النادي. ناقشت ذلك مع الجميع لكنني اقتنعت بعرض تشيلسي".

وتابع "كان من السهل البقاء، على الرغم من صعوبة القرار. أخاطر بانتقالي هذا لكن هذا ما قررته".

وأوضح "برشلونة هو النادي الأفضل في العالم، لا يوجد مكان في العالم مثله. لكنني انتقلت لفريق أحبه وسألعب معه أكثر. الموسم الماضي كان سيئا جدا بالنسبة لي، لأن المنافسة كانت قوية ولم ألعب الكثير من الوقت".

وأردف "سعيد باهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بالتعاقد معي مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي. مكالمة جوزيه مورينيو لي أقنعتني بالانضمام للأخير".

وأتم "الأجواء في الدوري الإنجليزي رائعة، الملاعب دائما ممتلئة عن آخرها".

وسجل الدولي الإسباني هدفا وصنع أخر في انتصار تشيلسي الأول بالدوري هذا الموسم الأحد 3-2 على حساب وست بروميتش ألبيون.

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