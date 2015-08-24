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محلب يشيد بتشغييل أول قطار مصرى "VIP" ويستطلع آراء الركاب

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محلب يشيد بتشغييل أول قطار مصرى "VIP" ويستطلع آراء الركاب محلب يشيد بتشغييل أول قطار مصرى "VIP" ويستطلع آراء الركاب
شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس هانى ضاحى، وزير النقل، تشغيل أول رحلة قطار مصرى مكيف (VIP)، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبى، ومن جميع الملاحظات الفنية الخاصة بعوامل الأمن والسلامة، وذلك بحضور الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد.

وتقرر أن تكون الدرجتين، الأولى المكيفة 100 جنيه، والدرجة الثانية المكيفة 70 جنيها، علما بأن القطار يتكون من ثلاث عربات درجة أولى مكيفة، بالإضافة إلى عربة بوفيه، وخمس عربات درجة ثانية مكيفة، والتدخين ممنوع طبقا للقانون بجميع عربات القطار.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا الإنجاز، الذى يتم بأيد مصرية، وتجول فى القطار، وأجرى حوارات مع بعض الركاب، الذين أشادوا بالقطار.

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مصر 365

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