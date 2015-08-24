رؤساء مباحث السويس الجدد يتسلمون مهام عملهم بعد حركة التنقلات الداخلية

قال مصدر أمني بالسويس أن رؤساء المباحث الجدد باقسام شرطة السويس الخمسة أستلموا مهام عملهم صباح اليوم بعد حركة التنقلات الأخيرة بالمديرية التى شملت تغيير جميع رؤساء المباحث بالاضافة إلى أمداد المديرية بـ 14 ضابط جديد للعمل بمختلفة الادارات الامنية والبحث الجنائي.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن الحركة شملت نقل العقيد هشام زين للعمل رئيس لمباحث تأمين الطرق والعقيد خالد كمال قسم البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، والعقيد أحمد الجوهرى، رئيسا لقسم التحريات بمديرية أمن السويس، والرائد أحمد عبدالباقى رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن السويس.

كما تم تعيين المقدم حازم عبدالحميد مشعل، رئيس لمباحث قسم الأربعين، والرائد على جابر بريقع رئيس لمباحث قسم فيصل، الرائد محمد عثمان، رئيس مباحث قسم السويس، والنقيب أحمد أبوبكر رئيسا لمباحث قسم الجناين.

وتم نقل الرائد أحمد سعيد دراز للعمل رئيس لمباحث قسم عتاقة والرائد أحمد عبدالفتاح رئيس لمباحث شرطة المرافق، والعقيد يوسف حمدين، رئيس لمباحث التموين بالسويس، والرائد خالد عبدالناصر، رئيسا لمباحث الآداب.