إحالة إمام مسجد لمحاكمة عاجلة لاتهامه بهتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن

قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة إمام وخطيب مسجد بإدارة أوقاف قطور – محبوس حالياً بليمان جمصة العمومى - للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، أثناء توليه مهمة تحفيظها القرآن الكريم بأحد مكاتب التحفيظ الخاصة.

وكان ولى أمر الطفلة قد سبق أن تقدم ببلاغ لوزارة الأوقاف، تضمن اتهام إمام المسجد بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة الإدارية بطنطا التحقيق فى الحادث وقيدته تحت رقم 1 لـسنة 2015 طنطا ثالث، وتبين من سؤال المجنى عليها وولى أمرها وشهود الإثبات صحة ثبوت الواقعة، كما قامت النيابة بالانتقال لليمان جمصة العمومى ومواجهة المتهم بما هو منسوب إليه.

وبناءً عليه صدر قرار النيابة المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة، حيث طلب تقرير الاتهام الذى أعده المستشار إبراهيم عكاشة، عضو فرع الدعوى التأديبية بطنطا من المحكمة، تحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى وإنزال أقصى عقوبة بالمتهم حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الفعل الإجرامى الشائن.