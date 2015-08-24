محلب ووزير النقل يدشنان تشغيل أول قطار VIP من القاهرة للإسكندرية

شهد منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل، تشغيل أول قطار VIP من محطة مصر برمسيس، فى حضور وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث أعطى محلب إشارة البدء لانطلاق أولى رحلات القطار المباشرة من محطة مصر لمحطة الإسكندرية بلا توقف.

وقال وزير النقل خلال حفل التدشين، إن هذا أول قطار يتم تصنيعه بخبرات مصرية كاملة داخل الهيئة العربية للتصنيع، وتصل نسبة المكون المحلى إلى أكثر من 50%، لافتا إلى أنه ضمن 212 عربة مكيفة تعاقدت الوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيعها وتوريدها للسكة الحديد، من ضمن 23 قطارا سيتم تشغيلها على خطوط السكة الحديد المختلفة.

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