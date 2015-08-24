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مميش :عبور سفينة حاويات عملاقة قناة السويس الجديدة بحمولة 110 آلاف طن

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مميش :عبور سفينة حاويات عملاقة قناة السويس الجديدة بحمولة 110 آلاف طن مميش :عبور سفينة حاويات عملاقة قناة السويس الجديدة بحمولة 110 آلاف طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى بيان رسمى صادر اليوم عن الهيئة، أن أكبر سفينة عبرت القناة الجديدة اليوم الاثنين هى سفينة الحاوياتMOL BELLWETHER وترفع علم هونج كونج بحمولة 110 آلاف طن قادمة من المملكة العربية ومتجهة إلى إيطاليا.

وكانت قناة السويس قد شهدت عبور 53 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 2.1 مليون طن، حيث عبرت القناة من الشمال 22 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات مليون طن ومن الجنوب 31 سفينة عبرت بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.1 مليون طن .

وأن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات العملاقةMSC NEW YORK التى ترفع علم بنما بحمولة 181 ألف طن وهى قادمة من البرتغال ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

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مصر 365

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