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محافظ القاهرة يتفقد بدء انطلاق أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل

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محافظ القاهرة يتفقد بدء انطلاق أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل محافظ القاهرة يتفقد بدء انطلاق أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل
تفقد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة اليوم بدء انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تطوير كورنيش النيل والواجهة النيلية بطول 2كم التى تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة أسفل وأعلى شارع كورنيش النيل من كوبرى أكتوبر وحتى كوبرى قصر النيل.

وأكد المحافظ على المهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق، ضرورة سرعة أعمال التطوير ورفع معدل الإنجاز يوميا والالتزام بموعد الجدول الزمنى لتسليم المشروع وافتتاحه مع احتفالات المصريين بانتصارات أكتوبر، مشيرا إلى أن ملامح التطوير ستشمل رفع كفاءة الأرصفة وتجديد البلدورات ودهانها مع التبليط وتحديث أعمال الإنارة والتشجير والإضاءة بطول الشارع وكذلك تطوير مراسى الكورنيش أسفل الشارع واستكمال أعمال التدبيش والمصاطب دون التعدى على نهر النيل مع إعادة تأهيل كاملة لجميع منشآت الكورنيش والأسوار وعمل مسارات جديدة للمشاة ورواد المنطقة وتجهيزات لجلوس ومقاعد المواطنين بهدف عودة المظهر الجمالى لتلك المنطقة التى تشهد ارتيادا ملحوظا من المواطنين والسائحين.
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