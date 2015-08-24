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ابتكار بدلة جديدة تحمى من أضرار الأزمات القلبية

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ابتكار بدلة جديدة تحمى من أضرار الأزمات القلبية ابتكار بدلة جديدة تحمى من أضرار الأزمات القلبية
سلطت الديلى ميل البريطانية الضوء على أحد الابتكارات الطبية التى تم تطويرها مؤخراً للحد من أضرار ومضاعفات الأزمة القلبية، وحماية المرضى من أضرار المخ الدائمة، وهو عبارة عن سترة يتم تركيبها على النصف العلوى للمريض، لتعمل على تبريد جسمه عقب الإصابة بهذا المرض الخطير.

وتعرف السترة الجديد باسم "CAERvest"، وقام بتطويرها استشارى بريطانى متخصص فى طب الطوارئ باستخدام مادة البولى يوريثين، والمثير أنه لا يحتاج إلى أى توصيلات أو مصادر للطاقة، إنما فقط يتم ملؤه بالماء، والتى تتفاعل فوراً مع بعض المواد الكيميائية، التى تخفض حرارتها 4 درجات سيليزية، وتحتفظ بدرجة حرارتها لمدة ساعة كاملة .

وتقوم فكرة هذه السترة، والتى تستخدم لمرة واحدة فقط، على خفض درجة حرارة الجسم، وبالتالى يقل احتياج مخ الشخص المصاب للأكسجين، وكما تقل أضرار انخفاض مستويات الأكسجين خلال توقف القلب عن العمل.

وأكدت الأبحاث أن المرضى تزداد فرص شفائهم وترتفع نسب تعافيهم من أضرار الأزمة القلبية بنسبة 20% حال تبريد أجسامهم، جنباً إلى جنب مع استخدام الوسائل الإسعافية الأخرى مثل جهاز الصدمات الكهربائية.

ومن المنتظر أن يتم استخدام هذه السترة المبتكرة داخل سيارات الإسعاف وطائرات الإنقاذ داخل المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن هذه النتائج نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365