لو مشارك فى "بلاها لحمة".. المشروم البديل الصحى للحوم الحمراء ولكن بشروط

مع انتشار حملة "بلاها لحمة"، والتى تدعو المواطنين إلى مقاطعة شراء اللحوم الحمراء، نظراً لارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه، قد يتجه البعض إلى الاعتماد على تناول بدائل اللحوم لتعويض القيمة الغذائية لها.

وكشف تقرير نشر مؤخراً عبر موقع المعهد الأمريكى لأبحاث السرطان، أن المشروم أو فطر عيش الغراب ليس هو البديل الأمثل للحوم حال تناوله بمفرده، وخاصة لو أردنا الحصول على القيمة الغذائية ذاتها، حيث لا يحتوى المشروم على نفس كمية البروتينات الموجودة باللحوم، وكما أنه يحتوى على كميات قليلة من الحديد والزنك وفيتامين "ب12"، وهى عناصر هامة جداً لصحة الإنسان.

وفى الوقت نفسه، يحتوى المشروم على كميات كبيرة من السيلينيوم، وهو من مضادات الأكسدة الرائعة التى تساهم فى خفض فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، وكما أنه يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، والتى لا تتجاوز 15 سعرا حراريا بالنسبة للكوب الواحد من فطر عيش الغراب.

وللاعتماد على المشروم كبديل صحى للحوم، أوصى التقرير بتناول مصدر آخر للبروتين بجانبه وذلك لتعويض كمية البروتينات الكبيرة الموجودة باللحوم مثل نصف كوب من الفول أو ربع كوب من المكسرات، مضيفاً أن استبدال اللحوم بالبروتينات النباتية قد يساهم فى الحد من فرص الإصابة بسرطان القولون، أحد الأورام الخطيرة والشائعة للغاية.

أما الأشخاص الذين سيقاطعون هذه الحملة وسيستمرون فى تناول اللحوم، فأوصى المعهد الأمريكى لأبحاث السرطان بتناول 510 جرامات من اللحوم الحمراء بحد أقصى خلال الأسبوع الواحد لتجنب أى أضرار صحية خطيرة.

>