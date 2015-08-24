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مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب ميكروباص بمطلع كوبرى الحرافيين بالسلام

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب ميكروباص بمطلع كوبرى الحرافيين بالسلام مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب ميكروباص بمطلع كوبرى الحرافيين بالسلام
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون فى انقلاب سيارة ميكروباص بمطلع كوبرى الحرافيين بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بناء على تعليمات اللواء علاء الديجوى مدير المرور إلى مكان الحادث مزودين بأوناش لرفع حطام السيارة .

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة بحادث بمطلع كوبرى الحرافيين وتوقف حركة المرور بالمكان، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة .
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