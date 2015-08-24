ضبط 78 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالقاهرة خلال شهر

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور، من حملاتها المرورية على كل القطاعات بميادين العاصمة، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة لرصد المخالفات المرورية المتنوعة والتصدى لمخالفى قواعد المرور.

وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة خلال شهر عن ضبط 78278 مخالفة مرورية متنوعة منها 4021 مخالفة سحب رخص للعديد من السيارات و109 سيارات بدون تراخيص و1816 للعديد من الدراجات البخارية التى تسير بدون لوحات وبدون رخص تسيير.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية لرصد المخالفات بكل أنواعها لإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.