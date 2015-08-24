أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 78 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالقاهرة خلال شهر

Google+ Print
ضبط 78 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالقاهرة خلال شهر ضبط 78 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالقاهرة خلال شهر
كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور، من حملاتها المرورية على كل القطاعات بميادين العاصمة، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة لرصد المخالفات المرورية المتنوعة والتصدى لمخالفى قواعد المرور.

وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة خلال شهر عن ضبط 78278 مخالفة مرورية متنوعة منها 4021 مخالفة سحب رخص للعديد من السيارات و109 سيارات بدون تراخيص و1816 للعديد من الدراجات البخارية التى تسير بدون لوحات وبدون رخص تسيير.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية لرصد المخالفات بكل أنواعها لإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365