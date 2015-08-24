أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

للمرة الثانية.. تأجيل نظر تجديد حبس "مشاغب" لاتهامه بتأسيس وايت نايتس

Google+ Print
للمرة الثانية.. تأجيل نظر تجديد حبس "مشاغب" لاتهامه بتأسيس وايت نايتس للمرة الثانية.. تأجيل نظر تجديد حبس "مشاغب" لاتهامه بتأسيس وايت نايتس
قررت جهات التحقيق، تأجيل نظر تجديد حبس كل من القيادى برابطة مشجعى النادى الزمالك "وايت نايتس" على السيد على فهيم، والشهير بـ"سيد مشاغب"، وأيمن عبد الحميد، أحد مؤسسى رابطة "وايت نايتس"، والشهير بـ"أيمن بالا"، المحبوسين احتياطياَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بتأسيس رابطة "وايت نايتس"، لـ29 أغسطس لتعذر حضور المتهمين من محبسهما.

ويواجه "سيد مشاغب" المقبوض عليه منتصف شهر مارس الماضى، مع قياديين آخرين بالرابطة - وايت ناتس، وهما كل من أيمن عبد الحميد، وشهرته "أيمن بالا"، وحسن محيى، الشهير بـ"جزرة"، قرارات بالحبس الاحتياطى، كان آخرها ذلك القرار، بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس رابطة "وايت نايتس" على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات لاستخدامها فى جرائم عنف.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على سيد مشاغب وأيمن عبد الحميد وحسن محيى فى 16 مارس من الشهر الماضى، لاتهامه بتأسيس رابطة وايت نايتس، حيث يعد هذا هو التجديد الخامس للمتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365