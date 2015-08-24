تجديد حبس الصيدلى المتهم بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس الصيدلى المتهم بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات الجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أن المتهم يعمل صيدلانيا وأنه عضو بحركة حازمون، وشارك فى اعتصام رابعة. وتبين أن المتهم قام بوضع 3 عبوات ناسفة أسفل سيارته وأمام منزله.

واعترف المتهم أثناء التحقيقات معه بأنه تعرف على بعض المتهمين من خلال الشيخ حسن، وتم إقناعه بتنفيذ عمليات إرهابية مثل تفجير مستودع بيرة فى المعصرة، وتفجير مكتبة "قبطى" بحلوان بالإضافة إلى بعض العمليات الإرهابية الأخرى.

وأشارت تحريات الأمن الوطنى، أن المتهم شارك فى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى وعقب أحداث 30 يونيو شارك فى اعتصام رابعة العدوية، والمسيرات التى نظمتها جماعة الإخوان ضد للجيش والشرطة بحلوان عقب فض اعتصام رابعة وخلال التظاهرات تعرف على شخص يدعى الشيخ حسن يقوم بتمويل المسيرات وعرض عليه الاشتراك فى عمليات إرهابية ضد الجيش والقضاء والشرطة.

فامرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانونى، واستعجال تحريات الأمن حول واقعة محاولة اغتيال المستشار خفاجى .