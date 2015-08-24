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القبض على رجل أعمال محكوم عليه فى 14 قضية تبديد وسرقة تيار فى طنطا

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القبض على رجل أعمال محكوم عليه فى 14 قضية تبديد وسرقة تيار فى طنطا القبض على رجل أعمال محكوم عليه فى 14 قضية تبديد وسرقة تيار فى طنطا
تمكن العميد وائل الصيرفى، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية والنقيب محمود عبد المعز معاون مباحث قسم أول طنطا، من إلقاء القبض على رجل الأعمال "رياض.ح"، صاحب إحدى شركات المقاولات بطنطا، والصادر ضده أحكام فى 14 قضية تبديد وسرقة تيار كهربى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس قسم تنفيذ الأحكام من ضبط رجل الأعمال المذكور صادر ضده أحكام فى 14 قضية تبديد وسرقة تيار كهربى بعد ورود معلومات بتواجده بأحد الكافيهات بدائرة قسم ثان طنطا، وتم عرضه على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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