مدير مكتب مرسى يختصم لجنة الرئاسة الثلاثية المكلفة بفحص الأحراز بـ"التخابر مع قطر"

أعلن المتهم الثانى فى قضية "التخابر مع قطر" مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى "أحمد عبد العاطى" خصومته للجنة الثلاثية من المختصين فى رئاسة الجمهورية التى كلفتها المحكمة لفحص المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية المحرزة فى القضية وذلك قبل تأجيل القضية لـ27 أغسطس.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، قبل قليل، تأجيل نظر الجلسة رقم 47 من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 27 أغسطس الحالى.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.