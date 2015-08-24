الزمالك يتراجع عن سحب الشكوى ضد «أحمد الشيخ»

أكد ممدوح رمزى، المستشار القانونى للزمالك، أن الـنادى الأبيض قرر سحب التنازل عن شكوى أحمد الشيخ، صانع ألعاب الأهلى الجديد، المنضم من صفوف المقاصة، وأكد ذلك

وأوضح رمزى أن الزمالك سيشكو ضياء الدراجلى، رئيس لجنة التظلمات، بسبب الإفصاح عن نيته إلغاء قرار محمود الشامى، رئيس لجنة شؤون اللاعبين، وعضو اتحاد الكرة، بإيقاف اللاعب 4 أشهر، دون الاطلاع على الأوراق، مشيرا إلى أنه من حق الزمالك حضور التحقيق أثناء نظر التظلم المقدم من الشيخ ومحاميه هشام عبد ربه”.

وحضر ممثلان من القلعة البيضاء أمام لجنة التظلمات، التى تنظر حاليا التظلم المقدم من لاعب الأهلى أحمد الشيخ، وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف اللاعب أربعة أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه قبل أن يعلن رئيس الزمالك قراره بالموافقة على سحب الشكوى، ليعود الزمالك ويتراجع عن موقفه مرة أخرى.