أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ السويس يتفقد قرية عرب العمارين بالسخنة

Google+ Print
محافظ السويس يتفقد قرية عرب العمارين بالسخنة محافظ السويس يتفقد قرية عرب العمارين بالسخنة

جانب من جولة المحافظ

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم بجولة تفقدية لقرية عرب العمارين بمنطقة السخنة لمتابعة أعمال الإنشاءات والتطوير بالقرية وتفقد مدرسة عرب العمارين التى تم أنشائها وأفتتاحها منذ أسابيع بتكلفة 3.5 مليون جنيه علي مساحة 4 آلاف متر مربع وبسعة 11 فصلاُ .

وأكد المحافظ على مسؤولي الكهرباء بسرعة تركيب المحولات بالمنطقة وإنارة القرية للتعاون مع حي عتاقة وجهاز الإنارة العامة.

وأكد المحافظ علي المسئولين بمديرية الصحة بالإعداد والإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتجهيز المركز الطبي للقرية بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب لخدمة أهالي عرب العمارين بتكلفة تقدر بــ 4 ملايين جنيه ضمن المشروعات التنموية التي تقدمها دولة الإمارات الشقيقة لمحافظات .

رافق المحافظ في الجولة سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة وعبدالحافظ وحيد مدير عام التعليم وعدداً من القيادات التنفيذية وأهالي القرية والشيخ سالم محيسن عمدة قرية العمارين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر