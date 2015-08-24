محافظ السويس يتفقد قرية عرب العمارين بالسخنة

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم بجولة تفقدية لقرية عرب العمارين بمنطقة السخنة لمتابعة أعمال الإنشاءات والتطوير بالقرية وتفقد مدرسة عرب العمارين التى تم أنشائها وأفتتاحها منذ أسابيع بتكلفة 3.5 مليون جنيه علي مساحة 4 آلاف متر مربع وبسعة 11 فصلاُ .

وأكد المحافظ على مسؤولي الكهرباء بسرعة تركيب المحولات بالمنطقة وإنارة القرية للتعاون مع حي عتاقة وجهاز الإنارة العامة.

وأكد المحافظ علي المسئولين بمديرية الصحة بالإعداد والإنتهاء من الإجراءات اللازمة لتجهيز المركز الطبي للقرية بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب لخدمة أهالي عرب العمارين بتكلفة تقدر بــ 4 ملايين جنيه ضمن المشروعات التنموية التي تقدمها دولة الإمارات الشقيقة لمحافظات مصر .

رافق المحافظ في الجولة سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة وعبدالحافظ وحيد مدير عام التعليم وعدداً من القيادات التنفيذية وأهالي القرية والشيخ سالم محيسن عمدة قرية العمارين.