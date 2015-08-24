محافظ أسيوط يحيل 52 موظفًا للتحقيق لعدم انضباطهم في العمل

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إحالة 52 موظفاً بعدد من الوحدات المحلية والصحية للتحقيق وذلك عقب تقرير لجنة المتابعة الميدانية المشكلة من المحافظة والتموين والصحة والطب البيطرى والأمن الصناعى الذي كشف عن عدم انضباطهم بالعمل بالإضافة إلى إحالة التقرير للنيابة الإدارية.

> وأوضح المهندس مدحت حسن مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة أنه خلال مرور اللجنة على هذه الوحدات المحلية لمراجعة سجلات الحضور والإنصراف لمتابعة مدى إنضباط العاملين تبين للجنة وجود 34 موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بالإضافة إلى 9 موظفين بالوحدة المحلية لحى غرب أسيوط موقعين بدفاتر الحضور وغير متواجدين بالعمل دون أى سند قانوني حيث حررت اللجنة محضر إثبات حالة لهؤلاء العاملين كما أخذت بعض الملاحظات بشأن ضرورة ختم سجل الحضور والإنصراف بالإضافة إلى ضرورة العناية بالوصلات الكهربائية.

كما تم المرور على بعض الوحدات الصحية بحى غرب أسيوط منها مكتب صحة رابع حيث وجد موظف موقع حضور وغير متواجد بمقر العمل كما وجد 7 موظفين غير موجودين بمقر العمل وغير موقعين وبالنسبة لعيادة حى غرب وجدت موظفة غير متواجده بالعيادة وغير موقعة كما تم المرور على مركز رعاية الطفولة والأمومة بغرب البلد ومستشفى الشاملة وأخذت اللجنة خلال مرورها على الوحدات الصحية بعض الملاحظات الخاصة بالسلامة وصيانة الأجهزة والمعدات ووضع خطة دفاع مدني.

> طالب المحافظ كل من وكيل وزارة الصحة ورئيس مركز ومدينة أسيوط ورئيس حى غرب بسرعة تلافي الملاحظات والأخطاء الموجودة وإفادته بالإجراءات التى تم إتخاذها لترسيخ مبدأ الإنضباط فى العمل.