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مصادرة كتب شيعية لـ«النفيس» بمطار القاهرة لدى عودته من إيران

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مصادرة كتب شيعية لـ«النفيس» بمطار القاهرة لدى عودته من إيران مصادرة كتب شيعية لـ«النفيس» بمطار القاهرة لدى عودته من إيران

مطار القاهرة

أكد مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولي أنه تم إيقاف الدكتور أحمد راسم النفيس القيادي الشيعي بمطار القاهرة عقب وصوله من إيران لأنه مدرج ترقب وصول لأحدي الجهات الأمنية , وتم تفتيش حقائبه وعثر بداخلها علي عدد من الكتب التي تحمل الفكر الشيعي , وتم السماح له بمغادرة المطار .

أضاف المصدر انه تم استيقاف “النفيس” فور وصوله المطار علي الطائرة الإماراتية القادمة من دبي الخاصة , وقالت المصادر انه كان في زيارة لإيران لحضور أحد المؤتمرات هناك ثم غادر منها إلي الإمارات وعاد إلي القاهرة , وبإنهاء إجراءات وصوله تبين انه مدرج ترقب وصول لأحدي الجهات الأمنية , وبتفتيشه عثر معه علي كتب شيعية تم مصادرتها منه والسماح له بمغادرة المطار .

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