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إصابة شرطيين في حادث تصادم بالمنيا

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إصابة شرطيين في حادث تصادم بالمنيا إصابة شرطيين في حادث تصادم بالمنيا

أرشيفية

أصيب شرطيان بقسم شرطة ملوى إثر تصادم دراجة بخارية مع سيارة خاصة بالقرب من مدخل مركز ملوى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط.
> وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصا​د​م بين سيارة خاصة ودراجة بخارية ، كان يستقلاها إثنين من أمناء الشرطة بقسم شرطة ملوى ، واثناء عودتهما من عملها فى إتجاه مركز ابو قرقاص ، إصطدمت بهما سيارة خاصة أدت إلى إصابة كلاُ من : أمين شرطة فتحي منصور34 سنة ، وزميله أشرف لطيف 35 سنة .
> وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ، تم رفع آثار الحادث ، ونقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بأسيوط لخطورة حالتهما ، وإخطرت النيابة للتحقيق .

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