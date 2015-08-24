نبيل العربى يبحث مع وزيرة خارجية الهند استمرار دعم نيودلهى لفلسطين

التقى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة، وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواريج، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع فى المنطقة.

وأكد الدكتور العربى فى تصريح للصحفيين عقب اللقاء، على تميز العلاقات العربية الهندية، قائلا:علاقات الهند متميزة مع جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن الهند "تقليديًا" من أكثر دول العالم تأييدًا لقضية فلسطين العادلة.

ولفت إلى أنه تم الاستفسار من الوزيرة الهندية حول ما تردد بشأن اعتزام رئيس وزراء الهند زيارة إسرائيل، أوضحت للجامعة العربية أن رئيس وزراء بلادها سيزور فلسطين أيضًا، حيث أعرب العربى عن عدم قلقه من تلك الزيارة، مشيدا بحجم التعاون العربى الهندى واستمراره فى مختلف المجالات.

من جانبه، قال الدكتور خالد الهباس مستشار الأمين العام، مدير إدارة آسيا وأستراليا بالجامعة العربية، بأن هذا هو اللقاء الأول بينهما منذ تولى الوزيرة منصبها، حيث تم بحث عدد من قضايا المنطقة فى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والأزمات التى تشهدها عدد من دول المنطقة، خاصة فى سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى المحور الخاص بالتعاون العربى الهندى، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزارى الأول بين الجانبين فى مملكة البحرين ديسمبر المقبل.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين، عقب اللقاء الذى شارك فيه، أنه فيما يخص القضية الفلسطينية فإن الأمين العام أعرب للوزيرة عن أهمية استمرار الهند فى دعمها لقضية فلسطين واستمرار المواقف الهندية فى ظل تنامى العلاقات الهندية مع إسرائيل.

وأضاف أن الوزيرة أبلغت الأمين العام باستمرار الهند فى دعم القضية الفلسطينية مهما كان التطور فى العلاقات بين الهند وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الهندى سيقوم بزيارة إلى عدد من دول المنطقة ومن ضمنها إسرائيل، كما أن رئيس الوزراء الهندى سيقوم بزيارة إلى عدد من دول المنطقة بما فيها إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع فى سوريا أبلغ الأمين العام الوزيرة الهندية بضرورة التركيز فى الوقت الحالى على الحل السياسى للأزمة السورية بما يضمن وحدة الأراضى السورية وفق صيغة جنيف واحد، مشيرًا إلى وجود جهود للوصول لجولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية فى جنيف.

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الأمين العام دعم الجامعة العربية لجهود المبعوث الدولى "برنادينيو ليون" لدعم الحوار بين الأطراف الليبية، حيث توقع الأمين العام التوصل لاتفاق بين القوى السياسية المختلفة وأعرب عن تفاؤله بتشكيل حكومة توافق وطنى فى المدى المنظور.

كما تطرق اللقاء إلى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العربى المقرر بالقاهرة الخميس المقبل، والمخصص لإقرار البرتوكول الخاص بالقوة العربية المشتركة.

وأبلغ الأمين العام الوزيرة الهندية بأن القوة العربية المشتركة هى قوى دفاعية وستكون من مهماتها حفظ السلام والمساعدات الإنسانية.

كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزارى الأول للتعاون العربى الهندى فى البحرين فى شهر ديسمبر المقبل، وتم التشاور حول البرنامج التنفيذى للتعاون العربى الهندى فى مختلف المجالات خلال العامين القادمين، مشيرًا إلى تجديد اتفاقية التعاون العربى الهندى مؤخرًا خلال زيارة الأمين العام الأخيرة إلى الهند.

وفيما يتعلق بالإرهاب أبلغ الأمين العام الوزيرة الهندية بجهود الدول العربية فى مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى وجود قرار من مجلس الجامعة العربية فى هذا الشأن يرى حاليًا تنفيذه ليس فقط محاربة الإرهاب أمنيًا بل ثقافيًا وفكريًا.