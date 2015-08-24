أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نبيل العربى يبحث مع وزيرة خارجية الهند استمرار دعم نيودلهى لفلسطين

Google+ Print
نبيل العربى يبحث مع وزيرة خارجية الهند استمرار دعم نيودلهى لفلسطين نبيل العربى يبحث مع وزيرة خارجية الهند استمرار دعم نيودلهى لفلسطين
التقى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة، وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواريج، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع فى المنطقة.

وأكد الدكتور العربى فى تصريح للصحفيين عقب اللقاء، على تميز العلاقات العربية الهندية، قائلا:علاقات الهند متميزة مع جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن الهند "تقليديًا" من أكثر دول العالم تأييدًا لقضية فلسطين العادلة.

ولفت إلى أنه تم الاستفسار من الوزيرة الهندية حول ما تردد بشأن اعتزام رئيس وزراء الهند زيارة إسرائيل، أوضحت للجامعة العربية أن رئيس وزراء بلادها سيزور فلسطين أيضًا، حيث أعرب العربى عن عدم قلقه من تلك الزيارة، مشيدا بحجم التعاون العربى الهندى واستمراره فى مختلف المجالات.

من جانبه، قال الدكتور خالد الهباس مستشار الأمين العام، مدير إدارة آسيا وأستراليا بالجامعة العربية، بأن هذا هو اللقاء الأول بينهما منذ تولى الوزيرة منصبها، حيث تم بحث عدد من قضايا المنطقة فى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والأزمات التى تشهدها عدد من دول المنطقة، خاصة فى سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى المحور الخاص بالتعاون العربى الهندى، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزارى الأول بين الجانبين فى مملكة البحرين ديسمبر المقبل.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين، عقب اللقاء الذى شارك فيه، أنه فيما يخص القضية الفلسطينية فإن الأمين العام أعرب للوزيرة عن أهمية استمرار الهند فى دعمها لقضية فلسطين واستمرار المواقف الهندية فى ظل تنامى العلاقات الهندية مع إسرائيل.

وأضاف أن الوزيرة أبلغت الأمين العام باستمرار الهند فى دعم القضية الفلسطينية مهما كان التطور فى العلاقات بين الهند وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الهندى سيقوم بزيارة إلى عدد من دول المنطقة ومن ضمنها إسرائيل، كما أن رئيس الوزراء الهندى سيقوم بزيارة إلى عدد من دول المنطقة بما فيها إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع فى سوريا أبلغ الأمين العام الوزيرة الهندية بضرورة التركيز فى الوقت الحالى على الحل السياسى للأزمة السورية بما يضمن وحدة الأراضى السورية وفق صيغة جنيف واحد، مشيرًا إلى وجود جهود للوصول لجولة جديدة من المفاوضات بين والمعارضة السورية فى جنيف.

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الأمين العام دعم الجامعة العربية لجهود المبعوث الدولى "برنادينيو ليون" لدعم الحوار بين الأطراف الليبية، حيث توقع الأمين العام التوصل لاتفاق بين القوى السياسية المختلفة وأعرب عن تفاؤله بتشكيل حكومة توافق وطنى فى المدى المنظور.

كما تطرق اللقاء إلى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العربى المقرر بالقاهرة الخميس المقبل، والمخصص لإقرار البرتوكول الخاص بالقوة العربية المشتركة.

وأبلغ الأمين العام الوزيرة الهندية بأن القوة العربية المشتركة هى قوى دفاعية وستكون من مهماتها حفظ السلام والمساعدات الإنسانية.

كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزارى الأول للتعاون العربى الهندى فى البحرين فى شهر ديسمبر المقبل، وتم التشاور حول البرنامج التنفيذى للتعاون العربى الهندى فى مختلف المجالات خلال العامين القادمين، مشيرًا إلى تجديد اتفاقية التعاون العربى الهندى مؤخرًا خلال زيارة الأمين العام الأخيرة إلى الهند.

وفيما يتعلق بالإرهاب أبلغ الأمين العام الوزيرة الهندية بجهود الدول العربية فى مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى وجود قرار من مجلس الجامعة العربية فى هذا الشأن يرى حاليًا تنفيذه ليس فقط محاربة الإرهاب أمنيًا بل ثقافيًا وفكريًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة