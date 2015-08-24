أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محكمة فى غزة تحكم بإعدام فلسطينى بتهمة "التخابر" مع إسرائيل

Google+ Print
محكمة فى غزة تحكم بإعدام فلسطينى بتهمة "التخابر" مع إسرائيل محكمة فى غزة تحكم بإعدام فلسطينى بتهمة "التخابر" مع إسرائيل

>اصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة اليوم الاثنين حكما باعدام فلسطينى بتهمة "التخابر" مع اسرائيل، و"التسبب فى قتل مواطنين"، حسبما اعلن مصدر قضائي.

وقال مصدر مسؤول فى جهاز القضاء العسكرى فى قطاع غزة ان "المحكمة اصدرت على المتهم ن.ا. البالغ من العمر (28 عاما) حكما بالاعدام رميًا بالرصاص بعد ادانته بالتخابر مع الاحتلال والتسبب بقتل مواطنين".

وخلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة عام 2014، قامت حماس باعدام 18 شخصا اتهمتهم بالتخابر مع اسرائيل.

ويعاقب القانون الفلسطينى بالاعدام جرائم التعامل مع اسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات لكن يتعين مصادقة الرئيس محمود عباس على الاحكام قبل تنفيذها.

الا ان حماس لا تعترف بشرعية عباس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365