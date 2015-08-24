محكمة فى غزة تحكم بإعدام فلسطينى بتهمة "التخابر" مع إسرائيل

>اصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة اليوم الاثنين حكما باعدام فلسطينى بتهمة "التخابر" مع اسرائيل، و"التسبب فى قتل مواطنين"، حسبما اعلن مصدر قضائي.

وقال مصدر مسؤول فى جهاز القضاء العسكرى فى قطاع غزة ان "المحكمة اصدرت على المتهم ن.ا. البالغ من العمر (28 عاما) حكما بالاعدام رميًا بالرصاص بعد ادانته بالتخابر مع الاحتلال والتسبب بقتل مواطنين".

وخلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة عام 2014، قامت حماس باعدام 18 شخصا اتهمتهم بالتخابر مع اسرائيل.

ويعاقب القانون الفلسطينى بالاعدام جرائم التعامل مع اسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات لكن يتعين مصادقة الرئيس محمود عباس على الاحكام قبل تنفيذها.

الا ان حماس لا تعترف بشرعية عباس.