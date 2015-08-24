بدء اجتماع اللجنة الدائمة للشئون القانونية بالجامعة العربية برئاسة الإمارات

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشئون القانونية التابعة لمجلس الجامعة العربية، برئاسة السفير يعقوب يوسف الحوسنى، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية الإماراتية، والمستشار إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات بالجامعة العربية، ومشاركة ممثلى الدول العربية الأعضاء.

وصرح الحوسنى بأن اللجنة سوف تبحث فى اجتماعها على مدى ثلاثة أيام بندين رئيسيين الأول متعلق بمناقشة النظام الأساسى للمحكمة الإدارية العليا التابعة لجامعة الدول العربية، والبند الآخر يختص بإنشاء مجلس وزارى معنى بشئون الأرصاد الجوية والمناخ.

وأشار الحوسني -في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع-الى انه سيتم رفع توصيات الاجتماع لمجلس الجامعة العربية في اجتماعه المقبل على المستوى الوزاري المقرر سبتمبر المقبل.

واكد الحوسني على اهمية مشروع النظام الأساسي للمحكمة الإدارية العليا حتى تواكب اخر المستجدات فيما يتعلق بأوضاع الموظفين سواء في الجامعة العربية أوالمنظمات التابعة لها كمشروع يلبي الحد الأدنى لتوفير العدالة للموظفين.