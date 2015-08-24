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وزير الصحة يستقبل الحاجة زينب المتبرعة بـ"قرطها" الذهبى لتسليمها سماعة أذن

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وزير الصحة يستقبل الحاجة زينب المتبرعة بـ"قرطها" الذهبى لتسليمها سماعة أذن وزير الصحة يستقبل الحاجة زينب المتبرعة بـ"قرطها" الذهبى لتسليمها سماعة أذن
استقبل الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، بمقر ديوان عام الوزارة، الحاجة زينب التى تبرعت بقرطها الذهبى لصالح صندوق تحيا ، واستقبلها الرئيس السيسى بقصر الاتحادية آنذالك تقديرا لدعمها للصندوق.

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أصر على حضور الحاجة زينب إلى الوزارة لتسليمها سماعة للأذن على نفقة الدولة لضعف حاسة السمع لديها.

وأضاف وزير الصحة، أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدماتها الطبية الكاملة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة والبسطاء الذين لا يبخلون على مصر بدمائهم وأرواحهم.
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