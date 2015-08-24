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تجديد حبس متهم بالإتجار في الحشيش 15 يومًا بسوهاج

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تجديد حبس متهم بالإتجار في الحشيش 15 يومًا بسوهاج تجديد حبس متهم بالإتجار في الحشيش 15 يومًا بسوهاج

ارشيفية

قررت محكمة جنح بندر سوهاج تجديد حبس المتهم “أحمد – ج – ع” 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم.
> و كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه. وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات تم القبض على المتهم وبحوزته 10 قطع حشيش كانت معدة للبيع. وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.

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