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بالصور.. وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية الهند

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بالصور.. وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية الهند بالصور.. وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية الهند

وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية الهند

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، سوشما سواريج وزيرة خارجية الهند والوفد المرافق لها، حيث عقد الجانبان جلسة مشاورات موسعة تناولت مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين والهند وحرصهما على توثيق التعاون المشترك فى مختلف المجالات، وهو ما أكدته المناقشات على مستوى وزيرى الخارجية التى تطرقت إلى مختلف مناحى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه للتطور الملموس الذي تشهده تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث يصل حجم التبادل التجارى إلى 5 مليار دولار، وتتجاوز الاستثمارات الهندية فى مصر الـ 2،5 مليار دولار، متمثلة فى خمسين شركة هندية تعمل فى مختلف المجالات ويعمل بها نحو 350 ألف عامل مصرى. وقد شهد وزيرا خارجية الدولتين مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجالي السياحة والبحث العلمي.

ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية على أن المشاورات المصرية/الهندية عكست تلاقياً فى وجهات النظر حيال العديد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أولوية دعم جهود مكافحة الإرهاب وأهمية التنسيق بين البلدين فى هذا المجال، وأهمية تسوية الأزمات الإقليمية من خلال الجهود الدبلوماسية والحوار، كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في عام 2016 لوضع أسس ثابتة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تطلعات الشعبين المصرى والهندى.

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