أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ندوة بعنوان «طريق الباحثين إلى المنح الدولية» بجامعة بني سويف

Google+ Print
ندوة بعنوان «طريق الباحثين إلى المنح الدولية» بجامعة بني سويف ندوة بعنوان «طريق الباحثين إلى المنح الدولية» بجامعة بني سويف

جانب من الندوة

تحت رعاية الدكتور أمين لطفي- رئيس جامعة بني سويف، نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث وبإشراف الدكتور طريف شوقي – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ندوة بعنوان “طريق الباحثين إلي المنح الدولية” بمقر كلية الآداب، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.
> وأكد لطفي، علي اهتمام الجامعة الشديد بالارتقاء بالبحث العلمي والباحثين لتحقيق الهدف الاسمي في أن تتبوأ الجامعة مركزًا متميزًا في التصنيفات المحلية والعالمية وذلك من خلال الخطة الإستراتيجية 2020 مع رفع شعار”نحو جامعة بحثية”والتي تركز علي ضرورة تفعيل كآفة الاتفاقيات والعلاقات الدولية مع الهيئات والجامعات العالمية الأخرى بما يكون له بالغ الأثر علي مستوي الخدمات المقدمة للباحثين.
> كماأشار لطفي، إلي سعي الجامعة لدعم المشروعات البحثية ذات التخصصات النادرة مما يعود بالنفع علي الجامعة مطالبًا بضرورة زيادة البعثات والمنح المقدمة للجامعات الإقليمية الناشئة وأن يكون لكليات العلوم الإنسانية نصيبًا في تلك البعثات مثل الكليات العملية التطبيقية حتى تتمكن من التنافسية مع الجامعات الأخرى.
> بينماأوضح طريف شوقي، أن عالمية البحث العلمي أصبحت تعد أحد أعمدة الخطة الإستراتيجية لأي جامعة عالمية مشيرًا إلي أن الباحث في إطار العالمية يجب أن يسعي إلي الحصول علي منح دولية مما يتطلب منه أن يكون لديه مستوي لغوي مناسب وأن يكون واعيًا بقاعدة بيانات الجهات المانحة.
> وأضافت إيمان قنديل – مدير وحدة التعاون الدولي والعلاقات الدولية، أن أولوية المنح الدولية تقدم للتخصصات الحيوية النادرة والتي تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة ومن أهم قواعد المفاضلة لاختيار المرشحين للبعثات الخارجية تتمثل في قوة المشروع البحثي وكذلك الخلفية العلمية لدي الباحث.

بني سويف : محمد شعبان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا