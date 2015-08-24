ندوة بعنوان «طريق الباحثين إلى المنح الدولية» بجامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور أمين لطفي- رئيس جامعة بني سويف، نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث وبإشراف الدكتور طريف شوقي – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ندوة بعنوان “طريق الباحثين إلي المنح الدولية” بمقر كلية الآداب، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

> وأكد لطفي، علي اهتمام الجامعة الشديد بالارتقاء بالبحث العلمي والباحثين لتحقيق الهدف الاسمي في أن تتبوأ الجامعة مركزًا متميزًا في التصنيفات المحلية والعالمية وذلك من خلال الخطة الإستراتيجية 2020 مع رفع شعار”نحو جامعة بحثية”والتي تركز علي ضرورة تفعيل كآفة الاتفاقيات والعلاقات الدولية مع الهيئات والجامعات العالمية الأخرى بما يكون له بالغ الأثر علي مستوي الخدمات المقدمة للباحثين.

> كماأشار لطفي، إلي سعي الجامعة لدعم المشروعات البحثية ذات التخصصات النادرة مما يعود بالنفع علي الجامعة مطالبًا بضرورة زيادة البعثات والمنح المقدمة للجامعات الإقليمية الناشئة وأن يكون لكليات العلوم الإنسانية نصيبًا في تلك البعثات مثل الكليات العملية التطبيقية حتى تتمكن من التنافسية مع الجامعات الأخرى.

> بينماأوضح طريف شوقي، أن عالمية البحث العلمي أصبحت تعد أحد أعمدة الخطة الإستراتيجية لأي جامعة عالمية مشيرًا إلي أن الباحث في إطار العالمية يجب أن يسعي إلي الحصول علي منح دولية مما يتطلب منه أن يكون لديه مستوي لغوي مناسب وأن يكون واعيًا بقاعدة بيانات الجهات المانحة.

> وأضافت إيمان قنديل – مدير وحدة التعاون الدولي والعلاقات الدولية، أن أولوية المنح الدولية تقدم للتخصصات الحيوية النادرة والتي تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة ومن أهم قواعد المفاضلة لاختيار المرشحين للبعثات الخارجية تتمثل في قوة المشروع البحثي وكذلك الخلفية العلمية لدي الباحث.

بني سويف : محمد شعبان