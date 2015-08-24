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مصرع مزارع بعد تجدد خصومة ثأرية بقنا

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مصرع مزارع بعد تجدد خصومة ثأرية بقنا مصرع مزارع بعد تجدد خصومة ثأرية بقنا

أرشيفية

لقى مزارع مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية الإثنين على خلفية تجدد خصومة ثأرية بقرية الحسينات بمركز أبوتشت
> تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت بمصرع مزارع.
> كشفت التحريات مصرع المدعو ” علي . ح . م ” 62 سنة مزارع، إثر إصابته بطلقات نارية وتبين أن نجل شقيقة المجني عليه، ويدعى ” على.خ.ع” حيث قام بإطلاق النيران عليه أثناء تواجده في الزراعات، في تجدد خصومة ثأرية بدأت في نوفمبر الماضي، عندما حدثت مشادات كلامية داخل ” طاحونة ” بين المجني عليه و شقيق المتهم، قام على إثرها بضربه بعصا مما أدى إلى مصرعه فتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.

وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة

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