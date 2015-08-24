تضامناً مع الجنود على الحدود.. طفل سعودي يبدأ عامه الدراسي بالزي العسكري

فاجأ طالب بمدينة أبها السعودية مدرسته بالحضور صباحاً بالزّي العسكري في أول أيام الدراسة، تضامناً مع والده العسكري وزملائه المرابطين على الحدّ الجنوبي، حسبما ذكرت صحيفة “الرياض” السعودية.

واتجهت الأنظار إلى الطالب عبدالعزيز فهد عبدالله السريعي (12 عاماً) في الصف السادس وهو يدخل بوابة مدرسته مرتدياً الزي العسكري، مبدياً أمام زملائه ومعلميه أمنيته المستقبلية أن يكون أحد الجنود الذين يضحون من أجل وطنهم، وفقاً لصحيفة الرياض اليوم الإثنين.

من جهته، أكد المرشد الطلابي للمدرسة النموذجية إبراهيم الحفظي أن حضور الطالب في أول يوم دراسي من العام الجديد بهذا الزي له بالغ الأثر في غرس الولاء والانتماء في قلوب الطلاب، مشيداً بفكرة الطالب وداعياً زملاءه للاقتداء به في إظهار الولاء لهذا الوطن.

ولفتت الصحيفة إلى أن والد الطفل هو عسكري متقاعد ويعمل على تنشئته على القيم الوطنية وأهمية التضحية للحفاظ على أمن وسلامة بلاده وهو ما حاول الطفل ترجمته بارتدائه الزي العسكري.