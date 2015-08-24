مادونا أفضل مغنية بوب في تاريخ الموسيقى العالمية

اختيرت النجمة العالمية Madonna كأفضل مغنية بوب في تاريخ الموسيقى العالمية، حسب التقرير الذي نشرته صحيفة Telegraph البريطانية.

وقال الخبراء ـ حسب ما ورد في التقرير ـ إن Madonna ساهمت في تطوير الصناعة الموسيقية والثقافة الموسيقية العالمية.

وقالت الصحيفة العالمية إنّ Madonna ربما لا تعدّ أفضل مغنية وملحّنة، إلا مساهمتها في رصيد الموسيقى يزيد عمّا هو عليه لدى أيّ من المغنيات الأخريات.

وجاءت في المرتبة الثانية النجمة Tina Turner التي ساعد إبداعها في ظهور نجوم مثل Beyonce و Rihanna، بينما جاءت البريطانية Kate Bush ثالثة في الترتيب العام، إذ تعتبر نصوصها أجمل ما أبدعه أحد في تاريخ موسيقى البوب.

وشملت قائمة تصنيف أفضل مغنيات البوب العشر أيضاً كلاً من: Debbie Harry ، وفرقة ABBA ، وAretha Louise Franklin ،Amy Winehouse، و Beyoncé، و Adele و Patti Smith.

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