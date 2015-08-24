بوسي تنفي لجوئها إلى القضاء بسبب شائعة زواج نور الشريف الثاني

نفى نقيب الممثلين أشرف زكي لـ"سيدتي نت"، الأنباء التي نشرت حول نيّة الفنانة بوسي مقاضاة صحيفة "الديار" اللبنانية وموقعها الإلكتروني لصاحبها شارل أيوب، بعد تعمّدها تشويه صورتها وصورة زوجها الفنان الراحل نور الشريف.

وقال زكي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنه لا يوجد أي نية لمقاضاة هذه الصحيفة التي وصفها بالمجهولة، والتي تبحث عن الشائعات لرفع نسبة المشاهدة والمبيعات، موضحاً أنّ بوسي أكبر من أن ترد على هذه الشائعات التي يفتعلها أشخاص تافهون ليحققوا شهرة على حساب سمعة الفنانين، بحسب أشرف زكي.

من ناحية أخرى علمت "سيدتي نت" أن نقابة الممثلين علمت بأن كاتب هذه الأخبار مراسل مصري سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه.

وكانت "الديار" قد نشرت خبراً مفاده أنّ الفنان نور الشريف لديه زوجة ثانية لم تكن تعلم بوسي بوجودها، وأنها ظهرت للمرة الأولى في عزاء نور لتطالب بميراثها الشرعي فحدثت بينهما مشاجرة وصلت إلى حد التشابك بالأيدي.