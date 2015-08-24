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هذه هي النجمة التي يتنافس عليها التركيين كريم بورسين وكيفانش تاتليتوغ

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هذه هي النجمة التي يتنافس عليها التركيين كريم بورسين وكيفانش تاتليتوغ هذه هي النجمة التي يتنافس عليها التركيين كريم بورسين وكيفانش تاتليتوغ

الإثنين 24-08-2015 18:08

بعد نجاحها الكبير في موسمين كاملين من مسلسلها الرومانسي "مد وجزر"، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في تركيا، أصبحت النجمة التركية ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم في "ليلى"، واحدة من أهم نجمات الصف الأول في بلدها، وصارت المنافسة الأولى للنجمتين الشهيرتين توبا بويوكستون وبيرين سات، حيث باتت الهدف الأول لنجوم تركيا الشباب الذين أبدوا رغبتهم بالعمل معها.
أوّل من صرّح عن رغبته بالتعامل مع ساريناي الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، حيث كشف للصحافة أنه يتمنى أن تكون ساريناي بطلة مسلسله الجديد.
وبعده بأسابيع قليلة وإثر انتشار شائعة حب بين ساريناي ساريكايا والنجم التركي الصاعد بقوة كريم بورسين شريكها في الحملة الإعلامية لماركة جينز mavi الشهيرة ، أعلن كريم عن تمنيه مشاركة ساريناي ساريكايا له بطولة مسلسله الجديد بعد نجاحمها في الحملة الإعلامية، واشترط على قناة d tv التركية التي ستعرض مسلسله القادم أن تكون ساريناي ساريكايا هي بطلته، وأن هذا هو شرطه الوحيد لتوقيع عقد بطولة مسلسله معها، فمن ستختار ساريناي ساريكايا هو أم كيفانش تاتليتوغ؟
ويزداد الطلب من الشركات الكبرى في تركيا على كريم وساريناي حيث أحبهما الشباب كثنائي، وقد رفضا عرضاً لالتقاط صور مشتركة لهما مقابل 200 ألف ليرة تركية لعدم اقتناعهما بالفكرة.
الألاف من محبي سارينايا ساريكايا تساءلوا عن الفائز بالعمل معها، وتمنى الكثير منهم أن تقبل مشاركة كيفانش تاتليتوغ بطولة مسلسله الجديد لتوقعهم منهماً أداءً مدهشاً.

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