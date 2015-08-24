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سلمى حايك: هذا هو سرّ سعادتي مع زوجي

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الإثنين 24-08-2015 14:46

أعلنت النجمة اللبنانية الأصل Salma Hayek أنها سعيدة جداً في حياتها مع زوجها رجل الأعمال الفرنسي Francois-Henri Pinault.
وقالت حايك: "لقد قبّلت عدداً من الضفادع، كي أجد الأمير المناسب للزواج، وأنا سعيدة جداً بأميري الذي يستحق ميدالية".
وأضافت النجمة البالغة من العمر 48 عاماً أنّ زوجها يدعمها دائماً لتكون أفضل، ولتُخرج أحسن ما في داخلها في مختلف مجالات الحياة.
وعن سرّ سعادتها، بعد 9 سنوات من الارتباط بزوجها، أشارت Salma إلى أنها تكتشف أشياء وصفات جديدة وجيّدة خاصّة بزوجها، في كلّ فترة، وهو ما يُجدّد من شعورها نحوه ويجدّد حياتهما، حتى لا يشعرا بالملل.
كما كشفت النجمة عن أنّها رفضت طلب الزواج بزوجها الحالي مرّتين قبل أن توافق في المرة الثالثة، لأنها تخشى الارتباط.
يُذكر أنّ النجمة العالمية Salma Hayek حلّت مؤخراً ضيفة على برنامج "what what happens life"، وتناولت ضفادع وديدان على الهواء مباشرة.

 

 

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