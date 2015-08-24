بالصور.. إحلال وتجديد كبائن خطوط الاتصالات فى حى العامرية بالإسكندرية

قام حى العامرية بالإسكندرية، تحت إشراف علاء يوسف، رئيس حى العامرية، ومن خلال معاون رئيس الحى للمرافق، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، ومدير سنترال العامرية، بمتابعة أعمال تركيب عدد 7 كبائن الفايبر المتطورة بشارع مخزن الزيت ومنطقة الهجانة بالعامرية، وذلك لتحسين جودة الاتصالات وسرعة الإنترنت تمهيدًا لإحلال منطقة العامرية بالكامل بتكنولوجيا الألياف الضوئية الحديثة.

كما قام معاون رئيس الحى للمرافق، وبالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالعامرية، وقطاع الترميمات، بمتابعة تركيب عدد 10 أغطية مطابق صرف صحى مفقودة بمنطقة الهجانة بالعامرية، وذلك فى إطار خطة الحى لتغطية جميع المطابق المفقودة والخاصة بالصرف الصحى على صعيد الحى بالكامل حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتوجه إلى منطقة المساكن، وتم تشكل لجنة مكونة من مدير عام الصرف الصحى بالعامرية، ورئيس قطاع الناصرية، وذلك للمعاينة على الطبيعة لإحلال وتجديد الخط المتهالك ومعاينة المعوقات المتمثلة فى الإشغالات التى تحول دون التنفيذ لعرضها فى اجتماع المرافق القادم بالحى أمام الجهاز التنفيذى وشركة الصرف الصحى لاتخاذ اللازم.



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