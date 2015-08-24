مجلس مدينة لأقصر يطالب المواطنين بالالتزام بالتراخيص اللازمة لجمع المخلفات

طالب العميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر، جميع المواطنين بالمدينة بضرورة الالتزام بالتراخيص اللازمة لجمع المخلفات الصلبة والتشوينات من أمام المنازل، وذلك فى إطار الحملة التى شنتها رئاسة مدينة الأقصر، ولمساعدة عمال النظافة فى القيام بدورهم دون أذى أو ضرر بهم.

وتأتى تلك الحملات والتعليمات طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 38 لسنه 1967 التى حظرت ممارسة حرفة جمع المخلفات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس، وله أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التى تمنح لجامعى القمامة بكل منطقة من مناطق المدينة، وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم فى عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها فى كل منهم أثناء تأدية عمله ولا يجوز لجامع القمامة أن يزاول العمل فى غير المنطقة المحددة له بالترخيص ويقوم المجلس المحلى بتحديد فترات ومواعيد جمع المخلفات وفقا للظروف المحلية لكل مدينة أو حى.

وقال العميد أحمد نسيم، إن اللائحة التنفيذية أوجبت اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتوفير الحماية الصحية لجامعى القمامة وعدم تعرض أجسامهم لملامسة القاذورات، كما أوجبت تزويدهم بالملابس الواقية المناسبة بالمواصفات التى يضعها المجلس المحلى لذلك، مضيفاً أنه بديهى أن الملزم بتوفير هذه الحماية الصحية والملابس الواقية هو الجهة التى يعمل جامع القمامة لحسابها سواء كانت الجهة القائمة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد بحسب الأحوال، كذلك أوجبت اللائحة على جامع القمامة أن يستعمل فى نقل القمامة من المساكن وعاء من مادة ذات مقاومة ، وخال من الثقوب بحيث لا يسمح بتساقط أى شىء من محتوياته أثناء النقل، وأن يراعى جامع القمامة المحافظة على نظافة هذا الوعاء بصفة دائمة.

كما يجب أن يكون مطابقا للمواصفات التفصيلية التى يضعها المجلس المحلى المختص، كما حظرت اللائحة فى المادة 13 منها فرز القمامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وحظرت إجراء هذا الفرز فى العربات أو السيارات.