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محافظ السويس يتفقد قرية عرب العمارين بالسخنة

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محافظ السويس يتفقد قرية عرب العمارين بالسخنة محافظ السويس يتفقد قرية عرب العمارين بالسخنة
قام اللواء العربى السروى محافظ السويس ظهر اليوم، بجولة تفقدية لقرية عرب العمارين بمنطقة السخنة، لمتابعة أعمال الإنشاءات والتطوير بالقرية، وتفقد مدرسة عرب العمارين التى تم إنشاؤها وافتتاحها منذ أسابيع بتكلفة 3.5 مليون جنيه على مساحة 4 آلاف متر مربع وبسعة 11 فصلا .

وأكد المحافظ على مسئولى الكهرباء، بسرعة تركيب المحولات بالمنطقة وإنارة القرية للتعاون مع حى عتاقة وجهاز الإنارة العامة.

وأكد المحافظ على المسئولين بمديرية الصحة بالإعداد والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتجهيز المركز الطبى للقرية بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب لخدمة أهالى عرب العمارين بتكلفة تقدر بـ4 ملايين جنيه ضمن المشروعات التنموية التى تقدمها دولة الإمارات الشقيقة لمحافظات .

رافق المحافظ فى الجولة سعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة، وعبد الحافظ وحيد مديرعام التعليم، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالى القرية والشيخ سالم محيسن عمدة قرية العمارين.

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