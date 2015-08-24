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بالصور..وزير التعليم الفنى ومحافظ الإسماعيلية يجتمعان بقيادات التعليم الفنى

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عقد الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب، واللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الإسماعيلية مؤتمرا مع قيادات التعليم الفنى ومديرى المدارس بالمحافظة، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد والوقوف على أهم المعوقات التى تواجه التعليم الفنى على مستوى محافظة الإسماعيلية لإزالتها باعتبار أن الدولة تتجه نحو التعليم الفنى وتطويره.

وخلال المؤتمر ناقش الوزير مع عدد من مديرى المدارس منها مدرسة الأحرار الزراعية بالقنطرة شرق عددا من المشاكل الخاصة بالمدرسة والعملية التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بزيارة لمركز التدريب بالترسانة البحرية التابعة للمقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان "، ويختتم الوزير زيارته للإسماعيلية بافتتاح مدرسة القنطرة شرق الثانوية الزراعية بمدينة القنطرة شرق الجديدة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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