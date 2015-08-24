بالأسماء رؤساء مجالس أقسام ووكلاء جدد بجامعة المنوفية

أصدر الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، عدة قرارات بشأن تعيين وتجديد تعيين أساتذة للقيام بعمل رؤساء أقسام بكليات الجامعة، وهم: إيناس قاسم على الأستاذ بقسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة، معالى إبراهيم المالكى الأستاذ المساعد بقسم تمريض الصحة النفسية، نبيلة السيد صبولة الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع، نجلاء محمد المقدم الأستاذ المساعد بقسم تمريض البالغين بكلية التمريض، محمد على وهدان الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة، محمود أحمد المتيم الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة، سميرة عزت أبو الخير الأستاذ المساعد بقسم الصحة البيئية للكبد بمعهد الكبد، محمد زيدان عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلى بكلية التربية النوعية.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين إمام عبد اللطيف واكد الأستاذ بقسم طب الكبد للإشراف على القسم، وتعيين كل من هالة هانى السعيد الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية، نيرمين أحمد إحسان الأستاذ بقسم علم الأمراض، عبد الجواد السيد عبد الجواد الأستاذ بقسم الطفيليات بمعهد الكبد، لرئاسة الأقسام.

كما أصدر الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، عدة قرارات بشأن تعيين وكلاء جدد بكليات ومعاهد الجامعة وهم الدكاترة: أمجد حامد عمارة الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة قائماً بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، محمد توفيق شعبان الأستاذ بقسم علم النبات بكلية العلوم بالجامعة وكيلاً للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، حسناء محمود محجوب أستاذ ورئيس قسم المكتبات بكلية الآداب وكيلاً لشئون التعليم والطلاب.