شرطة أبوظبي تشارك «الميتروبوليتان» التعامل مع الحوادث الخطرة

شارك وفد من «الدعم الأمني» بشرطة أبوظبي في المهام التدريبية لشرطة لندن «الميتروبوليتان»، بالتعامل مع الحوادث الأمنية المتوسطة وعالية الخطورة؛ والتي تتطلب استخدام معدات وأجهزة متطورة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد للمملكة المتحدة.

وذكر النقيب جاسم محمد الزعابي، رئيس الوفد، أنه تم تبادل الخبرات التدريبية، والمشاركة مع فريق متخصص من مركز التدريب التخصصي «MPSTC» لشرطة لندن «الميتروبوليتان»، في عمليات الاقتحام وبناء الخطط العملياتية في السيطرة على المواقع، والبلاغات الأمنية، وتم التدرب على عدة سيناريوهات مختلفة لعمليات الاقتحام والمداهمة، ودور القائد الميداني في تحديد أدوار عناصر الفريق المكلف بالمداهمة، واستخدام المعدات الحديثة في هذه العمليات، وفق المعايير الأوروبية المتبعة في شرطة لندن.