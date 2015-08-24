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محمد بن زايد يزور موسكو اليوم

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محمد بن زايد يزور موسكو اليوم محمد بن زايد يزور موسكو اليوم

 يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم زيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو ..تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لحضور افتتاح فعاليات معرض " ماكس الدولي للطيران والفضاء 2015 " والذي يقام في موسكو خلال الفترة من/ 25 / الى / 30 / من شهر أغسطس الجاري.

 كما يبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة التي تستغرق يومين مع الرئيس الروسي علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية.
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